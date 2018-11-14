Последнее обновление: 14.11.2018 15:34

МЭА приветствует возврат избытка предложения нефти на рынке

Международное энергетическое агентство (МЭА) приветствует возврат избытка предложения на рынке нефти, следует из ежемесячного отчета агентства.

МЭА отмечает, что коммерческие запасы стран ОЭСР увеличиваются четвертый месяц подряд. И данные по запасам за октябрь, которые будут опубликованы в следующем месяце, уже могут превысить средний пятилетний уровень, взятый за основу оценки эффективности сделки ОПЕК+. В первом полугодии 2019 года запасы могут вырасти на 2 млн б/с при сохранении текущих темпов добычи, прогнозирует МЭА.

При этом агентство отмечает, что рост запасов "следует приветствовать как своего рода страховку, а не расценивать, как угрозу".

В сентябре коммерческие запасы ОЭСР выросли на 12,1 млн баррелей - до 2,875 млрд баррелей. В целом в 3-м квартале, по данным МЭА, запасы увеличились на 58,1 млн баррелей (630 тыс. б/с), что является самым большим увеличением с 2015 года.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование