Последнее обновление: 26.10.2018 17:50

Банк России решил не менять ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров решил оставить ключевую ставку на уровне 7,50%.

«Ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - говорится в сообщении ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о значении ключевой ставки, запланировано на 14 декабря 2018 года.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование