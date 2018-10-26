Банк России решил не менять ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров решил оставить ключевую ставку на уровне 7,50%.

«Ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - говорится в сообщении ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о значении ключевой ставки, запланировано на 14 декабря 2018 года.