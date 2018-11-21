Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до рекорда

Саудовская Аравия в начале ноября порядка 10,8-10,9 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

При этом в отдельные дни поставки на рынок превышали 11 млн б/с за счет внутренних и внешних запасов. Таким образом, страна нарастила добычу нефти до исторического максимума.

Предыдущий рекорд добычи был установлен в ноябре 2016 года на уровне 10,72 млн б/с. В январе 2017 года добыча падала до 9,8 млн б/с.

Согласно данным самой Саудовской Аравии, поданным в ОПЕК, в октябре страна добывала 10,65 млн б/с. При этом министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее заявил, что в ноябре добыча вырастет по сравнению с октябрем.