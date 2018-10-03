С. Аравия планирует увеличить добычу нефти в октябре-ноябре

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в ноябре к октябрю для удовлетворения растущего спроса, сказал в среду министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

Объём производства сырья Саудовской Аравии в октябре составил около 10,7 миллиона баррелей в сутки.

По словам источников, Россия и Саудовская Аравия в сентябре в частном порядке договорились увеличить добычу нефти, чтобы остудить ралли на нефтяном рынке, и поставили в известность США в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

Баррель эталонной марки Brent на этой неделе подорожал до самого высокого уровня с ноября 2014 года – $85,45 – за счёт ожиданий ограничения предложения сырья из-за санкций США против Ирана.