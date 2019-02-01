ЕС вводит ограничения на импорт стали на фоне пошлин США

Европейский союз введет ограничения на ввоз стали в страны блока, начиная с субботы, на фоне введения президентом США Дональдом Трампом тарифов на импорт металлов, говорится в официальном бюллетене ЕС.

Квоты будут распространяться на весь импорт стали до конца июня 2021 года и должны успокоить производителей ЕС, которые опасаются наводнения европейских рынков стальной продукцией, больше не импортируемой в США.

Меры Евросоюза касаются 26 категорий стальной продукции, после исчерпания квот для каждой из которых будут применяться 25-процентные импортные пошлины.

Квоты будут вводиться на трехмесячные периоды, чтобы ограничить накопление запасов, и могут увеличиваться на 5 процентов ежегодно. Они останутся в силе на срок до трех лет, но могут быть пересмотрены в случае изменения обстоятельств.

Европейская металлургическая ассоциация Eurofer, куда входят такие производители как ArcelorMittal и ThyssenKrupp, приветствовала меры ЕС, в то время как ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) назвала их протекционистскими.

По данным Еврокомиссии, объемы импорта в ЕС значительно выросли с марта 2018 года, когда США ввели 25-процентные тарифы на импорт стали и 10-процентные - на алюминий, в июне распространив их на Евросоюз, Канаду и Мексику.

Основными экспортерами стали в ЕС являются Китай, Индия, Россия, Южная Корея, Турция и Украина.