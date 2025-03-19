ЕС сократит импорт стали на 15% из-за новых пошлин Трампа

Европейский Союз с апреля сократит квоты на импорт стали еще на 15%, чтобы предотвратить наплыв дешевой продукции после введения США 25%-й пошлины на импорт. Об этом пишет Reuters.

"ЕС не может быть единственным континентом, который позволяет своей промышленности разваливаться", - заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Стефан Седжорн.

Он подчеркнул, что из-за ограничения доступа на американский рынок производители из Канады, Индии и Китая могут переориентироваться на Европу, что угрожает европейским заводам.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году ЕС импортирует около 60 млн тонн стали, из которых 30 млн - в рамках беспошлинной квоты. Любой импорт сверх лимита уже сейчас облагается 25%-м тарифом.

Помимо ограничения импорта, Комиссия готовит новый Европейский план действий по стали и металлам. В третьем квартале будут предложены дополнительные меры, которые должны заменить действующие ограничения после 2026 года.