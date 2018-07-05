Последнее обновление: 05.07.2018 17:47

Страны ЕС проголосовали за ограничение импорта стали

Страны Европейского союза проголосовали в четверг за предложенные Европейской комиссией предварительные меры для ограничения импорта стали на территорию блока, сказал представитель Еврокомиссии.

Чтобы предотвратить резкий рост поставок заграничной стали на свой рынок после 25-процентных пошлин в США, Еврокомиссия предложила ввести квоты и обложить пошлиной поставки сверх обозначенных объемов.

“Эта мера призвана смягчить отрицательное влияние от перенаправления торговых потоков, но в то же время сохранить традиционных поставщиков и эффективную конкуренцию на европейском рынке”, - сказал чиновник.

Квота будет определяться на основе данных о поставках за несколько лет, на поставки сверх этого объема будет наложена пошлина в 25 процентов, сказали знакомые с предложением источники Reuters.

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