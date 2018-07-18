ЕС планирует защитить свой стальной рынок квотами после заградительных пошлин в США

Европейский союз в четверг вводит временные ограничения на импорт стали на территорию блока, призванные предотвратить резкий рост поставок в регион после введения пошлин на сталь и алюминий в США, говорится в официальном бюллетене ЕС.

Еврокомиссия предложила ввести квоты и пошлины в ответ на опасения Брюсселя о том, что поток стальной продукции вместо США пойдет в Европу.

Новые меры - третий этап ответа ЕС на американские пошлины. Ранее Европа ввела пошлины на импорт американских товаров общей стоимостью 2,8 миллиарда евро ($3,3 миллиарда), включая бурбон и мотоциклы, из-за решений Вашингтона, а также оспорила жалобу США в ВТО.

Квоты на 23 вида стальной продукции определены на основе данных о средних поставках за последние три года, на поставки сверх среднего показателя будет наложена пошлина в 25 процентов. Квоты распределяются в порядке живой очереди.

Основные поставщики стали в ЕС - Китай, Индия, Россия, Южная Корея, Турция и Украина.

Еврокомиссия сообщила, что сталелитейная промышленность ЕС находится “в трудном положении и чувствительна к дальнейшему увеличению импорта”, в то время как пошлины в США закрывают американский рынок для европейских производителей, что делает отрасль еще более уязвимой.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальстрём сообщила, что у ЕС не было выбора, кроме как принять ответные меры, поскольку сложившаяся ситуация угрожает серьезным ущербом европейским производителям стали и работникам отрасли. Тем не менее, по словам комиссара, рынки ЕС будут открыты традиционным торговым потокам.

Еврокомиссия сообщила, что расследование, открытое 26 марта, будет продолжаться до конца этого года. Временные меры могут быть введены на срок до 200 дней.

Согласно данным Еврокомиссии, импорт 28 видов продукции вырос на 62 процента за период с 2013 по 2017 год. Наибольшие темпы роста наблюдались в 2016 году и в начале текущего года. Однако импорт 5 категорий продуктов не вырос, в связи с чем меры на них распространяться не будут.

Импорт 12 категорий товаров из Китая, России и Украины уже облагается анти-демпинговыми и анти-субсидиционными пошлинами. Комиссия рассмотрит вопрос отмены или снижения тарифов, чтобы не допустить “двойного обложения”.