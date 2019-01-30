В австрийских музеях выросло число посетителей

Число посетителей музейных учреждений Австрии в прошлом году достигло 6 млн 460 тыс. человек, что почти на миллион больше, чем годом ранее. Об этом заявил федеральный министр Австрии по вопросам ЕС, искусства, культуры и медиа Гернот Блюмель.

"Число посетителей, которое почти на миллион превышает позапрошлогоднее, показывает, что наши отечественные культурные учреждения являются одними из важнейших в мире как на национальном, так и на международном уровне. В 2018 году федеральные музеи и Австрийская национальная библиотека установили поразительный рекорд с 6,46 миллиона посетителей", - сказал министр.

По его словам, такой прирост посещаемости показал, что австрийские федеральные музеи "играют в международной высшей лиге".

Значительный рост количества посетителей в 2018 году (23%) зафиксирован в венском Музее истории искусств - одном из крупнейших художественных музеев мира, в собраниях которого является прославленные шедевры западноевропейского искусства. В прошлом году его посетило рекордное количество людей - 1 млн 750 тысяч.

Расположенный напротив Природно-исторический музей, который также причислен к крупнейшим мировым учреждениям, посетили в прошлом году 777 тыс. человек.

Галерею-музей во дворцовом комплексе Бельведер, где также расположена одна из крупнейших и богатейших коллекций европейского искусства, в 2018 году посетили почти 1,6 млн посетителей.

Всемирно известная галерея "Альбертина" также отметилась рекордом - в прошлом году число посетителей впервые достигло отметки 1 млн человек.

Австрийскую национальную библиотеку в прошлом году посетили более полумиллиона человек, Технический музей Вены - 383 тыс. человек.