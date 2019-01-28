Трамп и Конгресс договорились приостановить "шатдаун" на три недели

Президент США Дональд Трамп согласился прекратить частичную приостановку работы правительства, продолжавшуюся 35 дней, не сумев добиться от Конгресса выделения $5,7 миллиарда на строительство пограничной стены и фактически проиграв в политической битве демократам.

Законопроект, согласованный с лидерами Конгресса, позволит возобновить финансирование работы около четверти правительственных учреждений и рассчитан на три недели. Документ без задержек был одобрен контролируемым республиканцами Сенатом и Палатой представителей, где большинство принадлежит демократам, и затем был подписан Трампом.

Решение президента-республиканца стало неожиданным, ведь всего три дня назад он заявлял, что не отступит, пока не получит деньги на возведение стены на границе с Мексикой. Демократы называют “стену Трампа” неэффективным, дорогостоящим и аморальным проектом.

Тем не менее Трамп пообещал, что “шатдаун” возобновится с 15 февраля, если его не устроят результаты межпартийных переговоров о решении проблемы с безопасностью на границе. Он также пригрозил объявить режим чрезвычайного положения, что позволит ему получить деньги на стену без одобрения Конгресса.

Отсутствие финансирования затронуло около четверти федеральных агентств, а почти 800.000 человек были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работали бесплатно.

Соцопросы показали, что большинство американцев винят в “шатдауне”, болезненном для экономики и самом продолжительном в истории США, именно Трампа, и это могло вынудить президента пойти на уступки.