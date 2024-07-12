Дефицит бюджета США в июне сократился в 3,5 раза

Дефицит госбюджета США в июне составил $65,965 млрд, что в 3,5 раза меньше показателя за тот же месяц прошлого года ($227,768 млрд). об этом сообщило Министерство финансов страны.

Доходы бюджета США увеличились на 11,5% и составили $466,255 млрд против $418,317 млрд годом ранее. Расходы сократились на 17,6% и составили $532,22 млрд по сравнению с $646,085 млрд.

Резкое снижение дефицита обусловлено переносом ряда платежей на конец мая, поскольку 1 июня в этом году выпало на выходной день. С поправкой на календарные факторы отрицательное сальдо в прошлом месяце выросло на 3% относительно июня 2023 года.

За девять месяцев 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США уменьшилось на 9% до $1,268 трлн.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода повысился на 10%, достигнув $3,754 трлн.

Расходы выросли на 4,5% до $5,022 трлн. В том числе процентные выплаты по госдолгу увеличились на 33%.