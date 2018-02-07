Последнее обновление: 07.02.2018 17:04

Палата представителей конгресса США приняла очередной временный бюджет

Палата представителей конгресса США приняла временный бюджет до 23 марта, направленный на избежание нового "шатдауна". Об этом говорится в сообщении ее комитета по ассигнованиям.

За законопроект проголосовали 245 конгрессменов, против были 182.

В то же время ожидается, что в сенате проект претерпит изменения - в частности, будут вновь снижены военные расходы, которые палата представителей повысила до 659 миллиардов долларов на 2018 финансовый год.

США живут по временному бюджету с начала финансового года в октябре 2017 г. В январе федеральные учреждения три дня работали с перебоями из-за опоздания с принятием очередного временного законопроекта, затем был принят временный бюджет до 8 февраля.

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