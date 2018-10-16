Дефицит бюджета США вырос до уровня 2012 года

В 2018 году дефицит бюджета США достиг рекордной за последние шесть лет отметки. На конец финансового года 30 сентября он составил 779 млрд долларов - на 113 млрд долларов, или 17 процентов, больше, чем в 2017-м году, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Таким образом, по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) дефицит увеличился на 0,4 процента - с 3,5% до 3,9% ВВП. В частности, расходы федерального бюджета выросли на 3 процента - до 4,1 млрд долларов, в то время как доходы - около 3,3 млрд долларов - остались примерно на том же уровне.

При этом в завершившемся финансовом году на 6% выросли расходы на армию и более чем на треть - на внутреннюю безопасность. На образование было потрачено, напротив, на 43% меньше, чем годом ранее.

Подводя итоги года, Минфин США сообщил, что в стране впервые за очень долгий срок наблюдается значительное снижение уровня безработицы, вакансий больше, чем ищущих работу. Быстро развивающаяся экономика повысит доходы бюджета, считает глава Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни. Вместе с тем он назвал нынешний дефицит предупреждением для Конгресса, указывающим на "катастрофические последствия безответственных и ненужных трат".