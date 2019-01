Слабый прогноз Intel вызвал опасения о замедлении роста на рынке микросхем

Intel Corp в четверг спрогнозировала выручку и прибыль в текущем квартале ниже ожиданий аналитиков и отчиталась о не дотянувших до прогнозов продажах в четвертом квартале на фоне снижения показателей в Китае и вялого спроса на микросхемы для модемов и дата-центров.

Акции компании подешевели на 6,7 процента в ходе торгов после официального закрытия биржевой сессии, а сообщение компании спровоцировало новые опасения по поводу замедления темпов роста в отрасли. Ранее в январе Apple Inc, Samsung Electronics Co Ltd и Taiwan Semiconductor Co Ltd также указывали на ослабление спроса на смартфоны и замедление экономики Китая.

Согласно прогнозу Intel, выручка в первом квартале составит $16 миллиардов, а скорректированная прибыль - 87 центов на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали выручку в размере $17,35 миллиарда и прибыль в $1,01 на акцию, по данным IBES от Refinitiv.

Выручка высокодоходного подразделения дата-центров в четвертом квартале составила $6,07 миллиарда, что ниже прогноза на уровне $6,35 миллиарда, по данным аналитической фирмы FactSet.

Выручка подразделения клиентских решений, обслуживающего производителей персональных компьютеров, составила $9,82 миллиарда, также не дотянув до прогноза на уровне $10,01 миллиарда, по данным FactSet.

Чистая прибыль Intel по итогам четвертого квартала, завершившегося 29 декабря, составила $5,20 миллиарда, или $1,12 на акцию, по сравнению с убытком в $687 миллионов, или 15 центов на акцию, годом ранее.

Чистая выручка выросла до $18,66 миллиарда с $17,05 миллиарда, но не оправдала прогноза на уровне $19,01 миллиарда.

Без учета ряда статей баланса компания заработала $1,28 на акцию, превысив прогноз на уровне $1,22 на акцию.