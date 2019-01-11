Последнее обновление: 11.01.2019 16:20

Возглавляемая США коалиция начала вывод войск из Сирии

Возглавляемая США коалиция объявила о начале вывода войск и Сирии. Представитель коалиции, сообщая об этом в пятницу, 11 января, отказался обнародовать подробности, касающиеся графика, конкретных территорий и передвижения войск, сославшись на соображения безопасности.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя Пентагона сообщили, что США начали вывод военной техники из Сирии.

Президент США Дональд Трамп в конце декабря прошлого года неожиданно объявил о незамедлительном выводе из Сирии всех американских военнослужащих, объяснив это тем, что победа над джихадистской группировкой "Исламское государство" (ИГ) якобы уже одержана. В знак протеста против этого решения тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку.

Позднее Трамп заметно скорректировал свое решение, заявив, что вывод войск из Сирии будет проводиться "осторожно" и "разумными темпами".

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