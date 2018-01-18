США обещают бессрочное военное присутствие в Сирии

США в среду сообщили о намерении сохранять бессрочное военное присутствие в Сирии в рамках более общей стратегии, которая ставит целью помешать возвращению “Исламского государства”, средствами дипломатии добиться отставки президента Башара Асада и ограничить влияние Ирана на арабскую республику.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе выступления в Стэнфордском университете призвал сохранять “терпение” в ожидании отставки Асада. Его слова стали самым явным намеком на признание того, что Россия и Иран укрепили власть сирийского президента, и он вряд ли сложит с себя полномочия в ближайшее время.

Так называемая новая стратегия администрации Трампа в Сирии переосмысляет задачи американских военнослужащих в регионе. Численность сухопутных войск США в стране составляет около 2000 человек.

Основная часть стратегии будет сфокусирована на разрешении конфликта дипломатическим путем, однако Тиллерсон сказал:

“Позвольте прояснить: США намерены сохранять военное присутствие в Сирии, сосредоточившись на том, чтобы не допустить возвращения ИГИЛ”, но учитывая скептицизм американцев из-за военного вмешательства в конфликт за рубежом, сказал Тиллерсон.

Чиновники в администрации Трампа, в частности министр обороны США Джим Мэттис, ранее говорили об отдельных элементах политики, но речь Тиллерсона должна была их формализовать и разъяснить.

Прекращение операции США в Сирии дало бы возможность Ирану укрепить свои позиции в регионе, сказал Тиллерсон.

Будучи кандидатом на пост президента США, Трамп критиковал своих предшественников за военное вмешательство в конфликты на Ближнем Востоке и в Афганистане. Однако после победы на выборах Трампу пришлось сначала подтвердить приверженность сохранению бессрочного военного присутствия Афганистане, а теперь и в Сирии.

Длящаяся практически семь лет война в Сирии унесла сотни тысяч жизней и привела к гуманитарной катастрофе. Тиллерсон попросил другие государства сохранять экономическое давление на Асада, но при этом предоставить помощь регионам, освобожденным из-под контроля ИГ.

Тиллерсон сказал, что свободные и прозрачные выборы “приведут к окончательному отстранению от власти Асада и членов его семьи”.

“Этот процесс займет время, и мы призываем сохранять терпение в ожидании отставки Асада и прихода к власти нового руководства”, - сказал он.

Представитель сирийской оппозиции Хади аль-Бахра поприветствовал заявление Тиллерсона, но призвал к более подробному разъяснению.

“Вашингтон впервые ясно дал понять, что у США есть интересы в Сирии, которые они готовы защищать”, - сказал Бахра.

Однако, по его словам, Вашингтон должен прояснить, как он намеревается добиться политических преобразований и “вынудить режим Асада согласиться на политическое урегулирование...”

Тиллерсон сказал, что США “активно поддерживают” действия ООН для разрешения конфликта, и призвал Россию, основного союзника Асада, “задействовать новые рычаги давления” на сирийские власти.