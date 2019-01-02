Трамп согласился продлить вывод войск из Сирии на четыре месяца - NYT

Глава Белого дома Дональд Трамп согласился продлить процесс вывода войск США из Сирии на четыре месяца вместо 30-ти дней, как предполагалось ранее. Об этом сообщила во вторник влиятельная американская газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации.

"Президент Трамп согласился дать военным примерно четыре месяца, чтобы завершить вывод двухтысячного военного контингента из Сирии", - пишет издание.

При этом обращается внимание, что и сам президент накануне в твиттере подтвердил "медленное" возвращение войск домой.

Напомним, заявление главы Белого дома о выводе американских сил из Сирии вызвала раскол в его кабинете по вопросам национальной безопасности. В частности, в отставку сразу подали глава Пентагона Джеймс Маттис и спецпосланник США в Глобальной Коалиции Бертт Макгерк. Многие из влиятельных экспертов, бывших генералов и дипломатов назвали единоличное решение Трампа глупым и таким, что противоречит национальным интересам США.