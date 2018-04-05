Трамп согласился оставить американские войска в Сирии чуть дольше

Президент США Дональд Трамп на заседании Совета национальной безопасности на текущей неделе согласился оставить американские войска в Сирии чуть дольше, чтобы одержать победу над группировкой "Исламское государство (ИГ), однако желает, чтобы солдаты вернулись домой относительно скоро. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По словам собеседника агентства, Трамп на заседании во вторник не обозначил временных рамок вывода войск из Сирии. Президент хочет удостовериться в победе над боевиками ИГ, однако желает, чтобы другие страны и ООН предпринимали более энергичные шаги в деле стабилизации Сирии, пояснил представитель Белого дома.

"Мы не собираемся уходить незамедлительно, но президент не готов согласиться на долгосрочное военное присутствие", - добавил он.

Между тем агентство AP, ссылаясь на трех американских чиновников, сообщает, что в идеале Трамп хотел бы вернуть американских солдат домой в течение полугода - к промежуточным выборам в США. На пресс-конференции 3 апреля Дональд Трамп сказал, что США добились огромных успехов в борьбе против ИГ, однако "иногда приходит время возвращаться домой".

Советники убеждают президента сохранить хотя бы небольшое военное присутствие США в Сирии, чтобы удостовериться в победе над ИГ и не допустить усиления влияния президента Сирии Башара Асада и его союзника Ирана, отмечает агентство Reuters.