Россия отказывается возвращать вывезенные из Германии после войны ценности

В России отвергают возможность возвращения культурных ценностей, вывезенных из Германии после Второй мировой войны. Об этом в четверг, 20 декабря, заявил в интервью российским СМИ глава департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов.

Ранее российское издание "Известия" написало, что в Германии настаивают на возвращении Россией вывезенных после войны культурных объектов. Среди них находки археолога Генриха Шлимана и Еберсвальдские сокровища - большое собрание доисторических золотых изделий. Сообщая об этом, газета сослалась на посольство ФРГ в Москве, которое в свою очередь передало слова уполномоченного правительства Германии по вопросам культуры и СМИ Моники Грюттерс.

Вопрос о возвращении предметов искусства, вывезенных в СССР, в 2013 году подняла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Сейчас, по словам представителей немецкого правительства, которые приводит российское издание, Берлин "будет настаивать на проведении переговоров с представителями правительства РФ".

В Германии считают, что культурные объекты, которые "воплощают выдающиеся достижения нации", не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, что, в частности, подтверждают Гаагские правила ведения войны 1907 года.

Экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой заявил, что обмен трофейными ценностями не может обсуждаться, пока между Москвой и Берлином нет "политического диалога".