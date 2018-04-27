ЦБ РФ остановил смягчение политики из-за обвала рубля

Совет директоров Банка России принял решение приостнановить смягчение денежно-кредитной политики из-за геополитических рисков и падения рубля.

Ключевая ставка центробанка, регулирующая стоимость кредитов и доходность вложений в рубль, по итогам заседания в пятницу осталась неизменной - 7,25% годовых, пишет finanz.ru.

Столько для банков будут стоить деньги ЦБ в рамках операций репо и валютный своп. Кредиты под залог нерынчных активов будут выдаваться под 8,25% годовых, а депозиты центробанк будет принимать под 6,25%.

Сохранить ключевую ставку на прежнем уровне после четырех подряд снижений подряд ЦБ заставило "ослабление рубля на фоне геополитической напряженности", говорится в релизе регулятора.

Оно ускорит разгон инфляции с нынешних 2,4% до 3-4% в этом году, а также усилит "неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания".

"Потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился, учитывая рост процентных ставок на развитых рынках и повышение страновой премии за риск на Россию", - предупреждает ЦБ.

Ставка может быть снижена еще лишь дважды - на 0,25 процентного пункта, следует из заявления регулятора: ее нейтральный уровень смещается к "верхней границе диапазона "6-7%", поскольку "растут инфляционные риски со стороны внешних и внутренних факторов".

Действия ЦБ были предсказуемы: он еще не понимает "масштаба бедствия", поскольку эффект ослабления рубля не успел отразиться на данных, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: инфляция "увидит" его лишь в мае, а апрельский опрос инфляционных ожиданий был проведен до шока.

ЦБ важно сохранить рубль привлекательным для иностранных инвесторов: резкий рост доходностей госдолга США заставляет капитал уходить с развивающихся рынков, и облигации федерального займа тоже могут попасть под распродажу, сказал Reuters трейдер в дочке западного банка в РФ.

По данным Bloomberg, на конец апреля доходность операций carry-tradе в России, рухнула до минимума с 2011 года. Инвесторы, покупавшие ОФЗ в начале года уже в минусе, поскольку девальвация съела весь процентный доход.