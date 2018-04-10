Последнее обновление: 10.04.2018 17:35

ЦБР не видит рисков для финансовой стабильности в недавнем обвале рубля

Центробанк РФ не видит рисков для финансовой стабильности в недавнем обвале курса рубля и расценивает падение котировок в качестве коррекции, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В случае возникновения угроз для финансовой стабильности ЦБР располагает широким набором инструментов, сказала она, выступая на форуме Московской биржи во вторник.

Рубль во вторник продолжил падение на фоне антироссийских санкций США, достигнув к доллару минимума с декабря 2016 года.

В силу открытости российской экономики изменение внешних условий не может не оказывать на нее влияние. Инвесторы осмысливают события пятницы, и необходима адаптация экономики и финансовой сферы, считает Набиуллина, которую цитируют российские СМИ.

“Я уверена, что рынок и экономика к ним адаптируются”, - сказала она.

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