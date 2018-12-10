Последнее обновление: 10.12.2018 17:18

Порошенко подписал закон о разрыве "дружбы с Россией"

Президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу", - прокомментировал Порошенко.

Он также потребовал от Кабмина "срочных и действенных шагов" по созданию межведомственного координационного органа для формирования суммарной претензии Украины к РФ за причиненные затяжной вооруженной агрессией убытки.

Порошенко снова пояснил, что ранее этот договор не расторгали ради того, чтобы использовать его в качестве базы для исков в международные суды и другие международные инстанции к России - нарушителю этого договора и норм международного права.

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