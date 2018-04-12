Последнее обновление: 12.04.2018 17:48

Порошенко хочет прекратить отдельные положения Договора о дружбе с Россией

Президент Петр Порошенко внесет в Верховную Раду проект закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом он заявил во время выступления на XI Киевском форуме по безопасности, организованном Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Я внесу в украинский парламент проект закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего украинского права на самооборону", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что такая возможность предоставляется Украине международным правом, и уже никто не отрицает того, что из-за российской агрессии отдельные статьи базового Договора стали "одиозными анахронизмами".

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