Кабмин Украины таки разорвал программу экономического сотрудничества с Россией

Кабинет министров поддержал предложение Минэкономразвития о прекращении действия Программы экономического сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией на 2011-2020 годы.

"Прекращение действия документа является частью комплекса мер правительства Украины, направленных на противодействие агрессивной политике РФ в общеполитическом контексте и в торгово-экономической сфере в частности. Действия, которые на протяжении последних нескольких лет РФ систематически употребляет по Украине, прямо противоречат заявленным в программе целям развития сотрудничества между странами", - сказано в сообщении Минэкономразвития, которое цитирует LIGA.net.

Отмечается, что начиная с конца 2015 года, РФ последовательно осуществляет торговую и транзитную агрессию по Украине.

В частности, был в одностороннем порядке прекращен договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ для Украины, в связи с чем к товарам происхождением из Украины применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Также был введен запрет на импорт для некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания, в том числе происхождением из Украины.

Осуществляется фактическое блокирование транзита украинских товаров по территории Российской Федерации.

На прошлом заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что Украина готова к разрыву экономического сотрудничества со страной-агрессором Россией, которая "должна заплатить высокую цену за агрессию".

Программа экономического сотрудничества между Украиной и Россией на 2011-2020 годы была разработана во исполнение решения от 17 мая 2010 года, принятого тогдашними президентами РФ и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем.

Документ определяет восстановление репутационных потерь в результате конфликтов между сторонами в 2006-2009 годах по условиям транзита газа как наиболее важную задачу, наряду с отменой взаимных ограничений торговли.

В 2014 году параллельно с военной агрессией Россия начала и торгово-экономическую войну, введя эмбарго на ряд чувствительных товаров украинского экспорта. Украина применила ответные меры. С 2014 года доля России в украинском экспорте снизилась до 9% с почти 30%.