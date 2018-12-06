Рада прекратила действие Договора о дружбе с РФ

Верховная Рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», внесенный президентом.

За принятие соответствующего решения проголосовали 277 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Закон устанавливает, что действие Договора о дружбе с РФ будет приостановлено с 1 апреля 2019 года. Прогнозируется, что прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, учитывая его длительное существенное нарушение со стороны РФ и согласно статье 40 этого Договора позволит должным образом и эффективно защитить национальные интересы Украины в международных отношениях.

Одобрение проекта Закона согласно статье 24 Закона Украины «О международных договорах Украины» позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для прекращения действия Договора в связи с завершением очередного десятилетнего периода 31 марта 2019 года.

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о приостановке действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Соответствующий законопроект зарегистрирован 3 декабря под номером 0206.

17 сентября президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября относительно прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Министерство иностранных дел Украины должно было до 30 сентября проинформировать Россию о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года.

МИД 22 сентября направил России уведомление о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Стороны обязались, в частности, «уважать территориальную целостность и суверенитет» друг друга и «подтверждали нерушимость существующих между ними границ».

Комитет Верховной Рады по иностранным делам 5 декабря принял решение рекомендовать парламенту принять за основу и в целом президентский законопроект 0206 «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».