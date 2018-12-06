Последнее обновление: 06.12.2018 11:32

"Старые мастера" принесли Sotheby's 30 миллионов фунтов стерлингов

Вечерние торги произведениями "старых мастеров" в Лондоне принесли Sotheby's более 30 миллионов фунтов стерлингов, сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

Топ-лотом торгов, как и ожидалось, стал "Этюд головы и сложенных рук молодого человека, или Христос в молитве" кисти Рембрандта. Работа, выставленная на торги впервые за 60 лет, была продана почти за 9,5 миллиона фунтов стерлингов при оценке в 6-8 миллионов. Перед выставкой в Лувре в 2011 году, в процессе технической экспертизы и реставрации, на картине были обнаружены отпечатки пальцев, предположительно, принадлежащие художнику.

До недавнего времени работа выставлялась в музее Рембрандта в Амстердаме, причем висела в зале, который ранее был спальней художника.

Пейзаж Якоба ван Рейсдела "Панорамный вид Харлема", оценивавшийся в 1,5-2 миллиона фунтов стерлингов, был продан за 2,6 миллиона.

Портрет 11-летнего принца Уэльского, в будущем Карла II, кисти Антониса Ван Дейка замыкает тройку лидеров торгов: картина продана за 2,6 миллиона фунтов стерлингов при эстимейте в 2-3 миллиона.

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