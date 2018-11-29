Вход в Лувр станет бесплатным по вечерам каждую первую субботу месяца

Известный во всем мире парижский музей Лувр с 2019 года можно будет посетить бесплатно вечером каждую первую субботу месяца, отмечается в сообщении музея.

Ранее бесплатный вход в Лувр был возможен в первое воскресенье месяца с октября по март. "С 5 января 2019 года музей Лувр организует бесплатную ночь в первую субботу месяца с 18.00 до 21.45… Эти двенадцать вечеров заменяют первые шесть бесплатных воскресений с октября по март, в течение которых музей теперь открыт при обычном тарифе", - говорится в коммюнике музея.

Музей открыт ежедневно с 9.00 до 18.00 кроме вторника, а в среду и пятницу посещение возможно до 21.45.

Вместе с тем в течение всего года право на бесплатный вход имеют ряд категорий, в том числе резиденты Евросоюза младше 26 лет и граждане других стран, которым не исполнилось 18 лет, преподаватели при предъявлении специального удостоверения, художники, являющиеся членами Дома художников и Международной ассоциации пластических искусств, безработные, люди с ограниченными возможностями и сопровождающие их, журналисты и ряд других категорий.

Впервые музей открылся для публики 10 августа 1793 года во время Французской революции. Сегодня в Лувре хранится большое собрание произведений искусства, которые были созданы в период с 7-го тысячелетия до нашей эры по 1850 годы.