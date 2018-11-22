Большинство россиян назвали Путина ответственным за проблемы РФ

Почти две трети россиян - порядка 61 процента респондентов - считают, что президент России Владимир Путин несет ответственность за стоящие перед страной проблемы. Таков один из результатов соцопроса Аналитического центра Юрия Левады ("Левада-центра"), опубликованного в четверг, 22 ноября.

За всю историю исследований это - максимальный показатель. В марте 2014 года он составлял 52 процента.

В ходе нынешнего опроса еще порядка 22 процентов его участников высказали мнение, что Путин ответственен за происходящее "в некоторой мере". Четыре года назад доля лиц, давших подобный ответ, составляла 30 процентов.

Еще 10 процентов предположили, что вина за происходящее лежит на "нерадивых и коррумпированных чиновниках", а шесть процентов сочли, что "если что-то не удалось, то это - результат объективных обстоятельств".

Вместе с тем за год снизился и электоральный рейтинг главы государства: c 66 до 56 процентов. На выборах в марте 2018 года Владимир Путин получил 76,7 процента голосов.

Опрос проводился с 18 по 24 октября. В нем приняли участие 1600 человек в 136 населенных пунктах, в 52 субъектах РФ.

Ранее "Левада-центр" опубликовал исследование, из которого следует, что президенту доверяют только 39 процентов россиян. Не менее резко обвалился рейтинг Медведева и других членов правительства.