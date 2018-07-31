Зарплаты бюджетников будут расти, но медленно

"По зарплатам бюджетникам будем двигаться в рамках поручений главы государства и возможностей бюджета. Соотношение заработной платы бюджетников к средней по стране уже составляет 78,8%. В четвертом квартале этого года планируется выйти на 80%", - отметил Андрей Кобяков.

По данным премьер-министра, Средняя заработная плата по стране за июнь составила Br953,7. Во внебюджетном секторе экономики средняя зарплата за январь-июнь составила Br996,3 - т.е. практически выполнена задача выхода на среднюю зарплату 1 000 рублей по стране.