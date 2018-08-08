Последнее обновление: 08.08.2018 19:00

Минэкономики: белорусы все таки будут получать зарплату 1000 рублей

Заместитель министр экономики РБ Александр Червяков на заседании Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам сообщил о планах правительства по зарплатам белорусов на 2019 год.

"В 2019 году зарплата в среднем за год прогнозируется на уровне Br1025", - сказал замминистра. При этом данный рост спрогнозирован только вместе с ростом производительсности труда.

Согласно статистике средняя начисленная заработная плата по итогам первого полугодия 2018 года составила 910 белорусских рублей.

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