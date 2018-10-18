Nestle подтвердила годовой прогноз продаж после роста в 3 квартале

Производитель продуктов питания Nestle в четверг подтвердил прогноз роста продаж примерно на 3 процента после роста показателя в третьем квартале.

Производители фасованной еды, включая Nestle, столкнулись со снижением продаж, поскольку потребители стали отдавать предпочтение свежим продуктам. В попытке изменить ситуацию компании стали сокращать расходы, отказываться от предприятий с низкими показателями и бросили больше сил на разработку новых продуктов.

“Мы начинаем наблюдать улучшающуюся динамику в Северной Америке и нашем подразделении детского питания. Наш бизнес в Китае продолжил расти в диапазоне 4-6 процента”, - говорится в заявлении главы компании Марка Шнайдера.

Органический рост продаж без учета колебаний курсов валют и поглощений вырос на 2,9 процента в третьем квартале, совпав с прогнозом опрошенных Рейтер аналитиков. Повышение показателя составило 2,8 процента за первые девять месяцев 2018 года.

Производитель шоколадных батончиков KitKat и супов Maggi также сообщил, что руководившая работой компании в Азии, Океании и странах Африки южнее Сахары Вань Лин Мартелло покинет компанию. Ее должность с 1 января займет Крис Джонсон, глава отдела кадров и бизнес-услуг.

Конкурент Nestle, компания Danone, в среду сообщила о резком замедлении роста продаж в третьем квартале.