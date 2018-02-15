Годовые продажи, прибыль Nestle не дотянули до прогнозов

Nestle в четверг сообщила, что ждет органического роста продаж в диапазоне 2-4 процента в 2018 году после увеличения на 2,4 процента в 2017-м и отчиталась о не дотянувшей до прогнозов чистой прибыли.

Органический рост продаж Nestle в 2017 году оказался слабейшим с тех пор, как компания начала отслеживать этот показатель в 1996 году, и не дотянул до нижней границы прогноза аналитиков, опрошенных Reuters, в 2,6 процента.

Производитель шоколадных батончиков KitKat и супов Maggi сообщил, что органический рост продаж в четвертом квартале, завершившемся 31 декабря, составил 1,9 процента, в то время как аналитики в среднем прогнозировали показатель в 2,85 процента.

Годовая чистая прибыль снизилась на 16 процентов до 7,2 миллиарда швейцарских франков ($7,76 миллиарда), не дотянув до усредненного прогноза в 9,625 миллиарда франков.

Компания предложила дивиденды в 2,35 франка на акцию за 2017 год, что также ниже усредненного прогноза в 2,40 франка.

Nestle и конкурентам швейцарской компании приходится сокращать расходы и отказываться от убыточных брендов на фоне замедления продаж, связанного с изменением пристрастий потребителей, которые делают выбор в пользу более полезных для здоровья продуктов и независимых местных брендов.