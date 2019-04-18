Продажи Nestle в I квартале превысили прогнозы благодаря США и Китаю

Темпы роста продаж Nestle в первом квартале превзошли ожидания благодаря хорошей динамике в США и Китае, что может позволить компании достичь запланированного органического роста продаж более чем на 3 процента в этом году.

Крупнейшая в мире продовольственная группа, известная такими брендами, как Maggi и KitKat, сообщила, что крупнейшие для неё рынки США и Китая показали хорошие результаты, а главные успехи были связаны с товарами для домашних животных, молочной продукцией и детским питанием.

Nestle и её основные конкуренты столкнулись со снижением продаж, поскольку потребители стали отдавать предпочтение свежим продуктам. В попытке изменить ситуацию компании сосредоточились на быстрорастущих категориях, таких как детское питание и кофе. Nestle сообщила об ускорении органического роста продаж до 3,4 процента в первом квартале по сравнению с 2,8 процента годом ранее. Согласно опросу Infront Data, аналитики также ждали роста показателя на 2,8 процента. Темпы роста объемов продаж за квартал сохранились на хорошем уровне, а цены в США и Бразилии выросли. Приобретение лицензии на продажу кофе Starbucksи покупка Atrium Innovations, которые не учитывались при расчёте органического роста продаж, помогли увеличить общий объем продаж до 22,2 миллиарда швейцарских франков ($22 миллиарда).

В этом году акции Nestle подорожали более чем на 19 процентов. К 12.54 МСК бумаги компании росли на 1,35 процента.

Отчитавшийся накануне Danone сохраняет прогноз роста продаж и прибыли в 2019 году, несмотря на оказавшие негативное влияние на результаты первого квартала снижение спроса на детские смеси в Китае и бойкот, объявленный покупателями в Марокко.

Рост квартальных продаж Unilever, превысил прогнозы благодаря повышению цен и объёмов продаж, а также хорошим показателям на развивающихся рынках.