Курсы наличной валюты в банках Минска на 17 октября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,005 рубля и составил 2,105 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 2,114 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,01 рубля и составила 2,435 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,009 рубля и составила 2,445 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,23(не изменился).