Курсы наличной валюты в банках Минска на 16 октября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,015 копейки и составил 2,11 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,012 копейки и составил 2,118 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,009 копейки и составила 2,445 рубля, минимальная продажа выросла на 0,01 копейки и составила 2,454 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,23(не изменился).