Курсы наличной валюты в банках Минска на 18 октября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 2,108 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 2,112 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,008 рубля и составила 2,427 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,01 рубля и составила 2,435 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,20(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,22( снизился на 0,01 рубля).