Курсы наличной валюты в банках Минска на 15 октября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,007 копейки и составил 2,125 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 копейки и составил 2,13 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,01 копейки и составила 2,454 рубля, минимальная продажа выросла на 0,011 копейки и составила 2,464 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,23(вырос на 0,01 рубля).