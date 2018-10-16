Последнее обновление: 16.10.2018 12:27

Нефть дешевеет на фоне ожиданий роста запасов в США

Цены на нефть снизились во вторник на фоне ожиданий роста запасов сырья в США, но снижение экспорта иранской нефти в этом месяце компенсировало падение.

Фьючерсы на нефть сорта Brent с поставкой на декабрь в 10.01 торговались по $80,54 против $80,78 за баррель при закрытии в понедельник.

Фьючерсы на североамериканский сорт WTI с поставкой в ноябре подешевели на $0,27 до $71,5 за баррель.

Запасы нефти в США выросли четвертую неделю подряд, примерно на 1,1 миллиона баррелей на прошлой неделе, показал опрос Рейтер, проведенный накануне публикации отчета Американского института нефти (API) и выхода данных Агентства энергетической информации (EIA).

С начала октября Иран экспортировал 1,33 миллиона баррелей в сутки в Индию и Китай, согласно данным Refinitiv Eikon.

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