Цены на нефть снижаются в ожидании итогов саммита G20 и встречи ОПЕК

Цены на нефть снизились в пятницу, в то время как внимание рынка приковано к переговорам президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина на саммите G20 и предстоящему заседанию ОПЕК.

Фьючерсы на Brent снизились на 0,42% до $66,27 за баррель к 08:41, а фьючерсы на американскую легкую нефть WTI - на 0,45% до $59,16 за баррель.

Лидеры стран “Большой двадцатки” проводят встречу в пятницу и субботу в японской Осаке, наиболее ожидаемым событием станут переговоры Трампа и Си в субботу.

Трамп сказал в среду, что введет новые пошлины на китайские товары, если ему не удастся заключить торговое соглашение на встрече с Си.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, проведут в начале следующей недели встречу, на которой будет обсуждаться вопрос о продлении сокращения добычи для поддержания цен.

Президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times сказал, что соглашения между Россией, Саудовской Аравией и ОПЕК об ограничении добычи позволили стабилизировать рынок нефти и сделать ситуацию на нем более прогнозируемой.

Он также добавил, что вопрос о будущем глобального пакта, скорее всего, будет на повестке саммита G20.