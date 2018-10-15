Болгария отказалась от участия в "Евровидении-2019"

Болгария не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в мае следующего года в Тель-Авиве, из-за финансовых проблем, сообщил национальный вещатель телеканал БНТ.

Решение стало частью мер, которые руководство телеканала предпринимает в рамках сокращения бюджетных расходов", — говорится в заявлении.

Болгария участвовала в "Евровидении" с 2005 года и добилась лучшего результата в 2017 году, когда ее представитель певец Кристиан Костов занял на конкурсе второе место.

Израиль получил право на проведение "Евровидения-2019" благодаря победе израильтянки Нетты Барзилай на конкурсе этого года в Португалии.