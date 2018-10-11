Музеи Греции закрыты из-за забастовки сотрудников Министерства культуры

Археологические памятники и музеи Греции закрыты в четверг из-за забастовки сотрудников министерства культуры.

Посетители видят закрытые двери и объявления о забастовке, закрыт и Акрополь — самый посещаемый музей Греции, сообщает издание "Нафтемпорики".

Профсоюз работников Минкультуры протестует против передачи музеев и археологических объектов в "суперфонд приватизации", созданный для погашения государственного долга перед кредиторами страны, и требует опубликовать полный каталог памятников культуры, которые передаются в него, и условия передачи.

При этом Минфин Греции и Министерство культуры заявляли, что памятники культуры не подлежат передаче в фонд.

Накануне министерство финансов опубликовало пресс-релиз, в котором подчёркивается, что в фонд не передаются объекты, предназначенные для обслуживания государственных, муниципальных, общественных или религиозных целей. Среди них — "археологические памятники, исторические места, памятники, музеи, больницы, общественные стадионы, университеты, школы, спортивные залы, бассейны и так далее, лагеря, аэропорты, судоверфи и так далее, футбольные поля, склады, парковки и другие объекты, которые используются общественными службы для выполнения их работы".

Министерство культуры заявило, в свою очередь, что забастовка не имеет оснований, используется в мелких политических целях и подрывает возможность диалога.