Google представила новые модели смартфонов Pixel, планшет и умную колонку

Принадлежащая Alphabet Inc Google представила во вторник третье поколение смартфонов линейки Pixel, свой первый планшет и умную колонку Google Home Hub с дисплеем.

Компания провела десять мероприятий для СМИ по всему миру, представляя свою новую продукцию, намекая, что она готова расширить географию продаж устройств, которые, как надеется компания, однажды станут столь же популярными, как и выпускаемые Apple Inc iPhone.

Google анонсировала новые смартфоны Pixel 3 и более крупный Pixel 3 XL стоимостью $799 и $899 соответственно.

Новый планшет компании Pixel Slate будет работать на операционной системе Chrome OS и попытается составить конкуренцию iPad Pro от Apple. Стоимость устройства составит $599.

Во время презентации Google также представила умную колонку Home Hub стоимостью $149, у которой, в отличие от ее конкурентов от Amazon.com Inc и Facebook Inc, нет камеры для видеозвонков.

Акции материнской Alphabet практически не изменились после презентации. Котировки производителя колонок Sonos Inc упали на 5,6 процента во вторник.