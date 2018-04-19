Последнее обновление: 19.04.2018 16:37

Google отключила возможность использовать свой домен для обхода блокировок

Компания Google изменила свою сетевую архитектуру, чтобы запретить использование своих доменов для обхода блокировок.

Обновление заметили 13 апреля разработчики анонимайзера Tor, в Google подтвердили, что это так, пишет "Медуза".

Режим работы сетей компании позволял сторонним разработчикам делать вид, что они обращаются к сайтам с домена Google.com. Это позволяло обходить блокировки, в том числе на государственном уровне, потому что трафик от Google не фильтровался. Такой функцией, в частности, пользовался мессенджер Signal.

«Использование подставного домена никогда не было функционалом Google, но до последнего времени это работало из-за особенностей нашего программного обеспечения. Мы постоянно обновляем сеть и в рамках очередного дополнения отключили этот режим. Возвращать его в будущем мы не планируем», — заявил представитель Google.

Для обхода блокировок в РФ Telegram использовал, в том числе, серверы Google, которые начал массово блокировать Роскомнадзор.

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