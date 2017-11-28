Google научил смартфоны предупреждать о подглядываниях в экран

Компания Google разработала технологию, которая позволяет смартфонам определять, сколько человек смотрят на экран гаджета. Таким образом, можно будет защитить свой смартфон от нежелательных подглядываний.

На YouTube появилось видео, показывающее, как смартфон прерывает приложение для обмена сообщениями Google, чтоб выдать предупреждение о том, что на экран смотрит посторонний. Направление взгляда постороннего покажет радужный указатель, сообщает LIGA.net.

Технология, получившая рабочее название "электронный защитник экрана", работает с использованием фронтальной камеры телефона.

Сообщается, что система работает при различных условиях освещения и может распознать взгляд человека за 2 миллисекунды.

Это не первое изобретение Google, связанное с обнаружением взгляда. Компания еще в 2003 г. получила патент на отслеживание взглядом курсора компьютерной мыши, а также отслеживание рекламы.

По данным издания, технология будет официально представлена на следующей неделе, на конференции в Калифорнии, посвященной нейронным сетям. В Google от официальных комментариев воздержались.