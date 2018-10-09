Google выходит на мировой рынок с новым поколением смартфонов Pixel

Принадлежащая концерну Alphabet Inc Google во вторник проведет десять мероприятий для СМИ по всему миру, на которых представит третье поколение смартфонов линейки Pixel, свидетельствуя о готовности расширить географию продаж устройств, которые, как надеется компания, однажды станут столь же популярными, как выпускаемые Apple Inc iPhone.

Операционная система Android, которую разрабатывает Google, используется в большинстве смартфонов мира. Но три года назад компания сама занялась производством гаджетов, чтобы иметь продукцию, в которой она, как и Apple, сможет иметь полный контроль над функционированием приложений и получаемых от них доходов.

Хотя Google с успехом продает менее дорогостоящие устройства, такие как смарт-динамики и домашние роутеры, ее телефоны пользуются меньшим спросом.

За девять месяцев, завершившихся 30 июня, Google поставила 2,53 миллиона устройств Pixel 2 и Pixel 2 XL, заняв менее 1 процента мирового рынка смартфонов, по данным аналитической фирмы Strategy Analytics.

Поставки смартфонов Pixel первого поколения составили 2,4 миллиона за девять месяцев к 30 июня, сообщила компания.

Переход от небольшого эксперимента к хорошо проработанному продукту, пользующемуся большим спросом, является одной из задач Google.

Второе поколение смартфонов Pixel, появившееся в прошлом году, оказалось с проблемами. Пользователи жаловались на шумы в динамиках, сбои в работе камеры и синий оттенок экрана.

Изначально Google продавала смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL, которые были представлены в Сан-Франциско, в шести странах, включая США, Австралию, Германию и Индию.

В этом году, по словам представителя компании Кэй Обербек, мероприятия, посвященные презентации Pixel 3, пройдут в таких городах, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио и Сингапур.