Полиция Бразилии заявила о доказательствах коррумпированности президента

Федеральная полиция Бразилии направила отчет в Верховный федеральный суд, в котором говорится о наличии доказательств получения президентом Мишелом Темером взяток от строительной компании Odebrecht.

Как отмечает канал Globo, на основе полученных данных полиция делает вывод, что Темер причастен к коррупции и отмыванию денег, и просит о начале расследования.

Это уже третья попытка расследования против Темера. В октябре 2017 года нижняя палата Национального конгресса заблокировала предъявление обвинений Темеру по другому делу о коррупции. Речь шла об обвинениях в организации преступного сообщества, которое могло получить взятки на сумму в 587 миллионов реалов (примерно 143 миллиона долларов по нынешнему курсу).

Расследование в отношении Темера началось в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку.

Затем в начале 2018 года правоохранительные органы вели расследование связей главы государства с транспортной компанией Rodrimar SA, ведущей дела в крупнейшем порту Латинской Америки Сантус.