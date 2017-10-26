Президента Бразилии обвинили в получении крупной взятки

Президент Бразилии Мишел Темер обвиняется в получении взятки в размере 500 тысяч реалов (около 130 тысяч евро).

Как сообщают бразильские СМИ в понедельник, 26 июня, генпрокурор страны Родриго Жанот подал иск в Верховный суд Бразилии.

Решение о привлечении Темера к суду будет принимать парламент. За соответствующее решение должны проголосовать не менее двух третей депутатов. В этом случае Темер будет отстранен от должности на 180 дней.

Утверждается, что Темер долгое время получал взятки для Партии бразильского демократического движения, к которой он принадлежит, от предпринимателя Жосли Батисты, владельца крупнейшего в стране производителя мяса, компании JBS. При этом Батиста якобы сделал тайную запись своего разговора с Темером, которую и предоставил в качестве доказательства.

Темер стал президентом в 2016 году - после того, как был объявлен импичмент Дилме Роуссефф. Все обвинения в свой адрес Темер отрицает. Его рейтинг доверия, согласно опросам, не превышает семи процентов.