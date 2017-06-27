Генпрокурор Бразилии обвинил президента страны в коррупции

Генпрокурор Бразилии Родригу Жано впервые в истории страны попросил Верховный суд предъявить действующему главе государства Мишелу Темеру обвинения во взяточничестве.

М.Темер, как подозревает прокуратура, получил деньги от руководителей крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия Бразилии JBS, замешанного в коррупционном скандале, сообщает ВВС.

В документе за подписью генпрокурора Р.Жано говорится, что Темер и его бывший советник Родригу Роша Лоурес "подменили исполнение важнейших обязанностей госслужащих незаконными действиями, которые выполнялись в их личных интересах".

В запросе генпрокурора в суд утверждается, что с марта по апрель этого года президент "получил для себя намеренно и через посредника Родригу Рошу Лоуреса незаконные блага в размере 500 тыс. реалов ($152 тыс.), предоставленные Жоэсли Мендонсой Батистой, президентом компании J&F Investimentos S. A.".

Эта компания владеет JBS S.A.

Обвинения генпрокуратуры Бразилии в адрес президента страны переданы судье Верховного суда, который теперь должен решить, может ли дело отправиться в нижнюю палату парламента страны. Согласно бразильскому законодательству, депутаты нижней палаты должны решить путем голосования, разрешить ли суду начать процесс против главы государства.

Если за разрешение проголосует две трети палаты, президента отстранят от должности на 180 дней, пока будет идти суд. Исполняющим обязанности главы государства на это время станет спикер нижней палаты Родриго Майя, союзник М.Темера.

Если в течение 180 дней с момента отстранения М.Темера от должности его признают виновным, он потеряет свой пост. Если судьи не смогут вынести приговор за это время или оправдают его, президент вернется к работе.

М.Темер пообещал доказать свою невиновность.

Ранее в июне Верховный избирательный суд признал невиновными М.Темера и бывшего президента Дилму Русеф в нарушениях при финансировании президентской предвыборной кампании 2014 года. Д.Русеф и М.Темера обвиняли в злоупотреблении политической и экономической властью перед выборами.