Президент Бразилии отказался уйти в отставку, отвергнув обвинения в коррупции

Президент Бразилии Мишел Темер в четверг сказал, что не уйдет в отставку, после того как Верховный суд страны одобрил расследование в связи с утверждениями, что он поддержал попытку подкупа потенциального свидетеля в масштабном деле о коррупции.

Расследование может привести к тому, что Бразилия лишится второго президента менее чем за год. Финансовые рынки страны упали из-за сомнений в том, что Конгресс одобрит предложенную Темером амбициозную программу мер жесткой экономики.

В ходе пятиминутного выступления Темер сказал, что не сделал ничего плохого, а его президентство помогло улучшить состояние стагнирующей бразильской экономики, и что он одобряет расследование, которое позволит доказать его невиновность.

"Я не покупал ничье молчание, - сказал Темер, отвечая на предъявленные ему обвинения. - Я не уйду в отставку".

Верховный суд Бразилии в четверг одобрил расследование, основанное на показаниях в рамках сделки со следствием и аудиозаписи, на которой Темер, как утверждается, договорился препятствовать правосудию с президентом крупнейшего в мире мясокомбината JBS SA Жоэсли Батиста, сообщила газета O Globo.

Обнародованная в четверг аудиозапись, похоже, не содержала веских доказательств вины Темера.

Однако это была лишь часть доказательств, которые Батиста предъявил прокурорам, при этом другие будут вскоре обнародованы.

По словам представителя Темера, запись доказывает, что президент не одобрял подкуп свидетеля, бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Куньи. Некогда союзник Темера, Кунья был обвинен в коррупции и приговорен к тюремному сроку.

Тем не менее тот факт, что судья Верховного суда, который видел все улики, предоставленные Батистой, дал добро на расследование в отношении Темера, позволяет говорить о возможности новых сведений, которые могут непосредственно повлиять на судьбу президента.

По бразильским городам в четверг прокатилась волна протестов с призывами к отставке Темера. В большинстве демонстраций приняли участие несколько сотен человек. Политические активисты призвали к масштабным протестам в выходные.

Фондовый индекс Бразилии Bovespa в четверг просел на 9 процентов, что стало самым существенным падением со времен финансового кризиса 2008 года, из-за беспокойства, что расследование может помешать Темеру провести налогово-бюджетные реформы.

Акции госкомпаний, таких как Banco do Brasil SA и Centrais Elétricas Brasileiras SA, или Eletrobras, потеряли около одной пятой стоимости, а бразильский реал подешевел на 7,5 процента.