Последнее обновление: 03.09.2018 13:38

Крупный пожар уничтожил Национальный музей Бразилии в Рио

Крупный пожар в воскресенье уничтожил 200-летний Национальный музей Бразилии в Рио-де-Жанейро и, вероятно, всю его коллекцию из более чем 20 миллионов экспонатов, от археологических находок до исторических реликвий.

Президент страны Мишел Темер назвал утрату здания, где ранее располагался императорский дворец, “невосполнимой потерей для Бразилии”.

“Двести лет работы, исследований и познаний потеряны”, - говорится в заявлении президента.

О причинах пожара, возможных жертвах и точном масштабе урона пока ничего не известно.

На кадрах прямой телетрансляции с места событий было видно, что пожар, который вспыхнул после закрытия музея для посетителей в 17 часов по местному времени, охватил все здание.

Правительство на протяжении многих лет не заботилось о музее, сказал заместитель директора учреждения Луис Дуарте в интервью телеканалу Globo TV в воскресенье вечером.

“Мы никогда ничего не получали от федерального правительства”, - сказал он.

“Недавно мы завершили выработку договоренности с (государственным банком развития) BNDES о крупных инвестициях, чтобы, наконец, восстановить дворец и, по иронии судьбы, планировали установить новую противопожарную систему”.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте BNDES в июне, банк согласился выделить 21,7 миллиона реалов ($5,35 миллиона) на “физическое восстановление исторического здания” и проведение работ, чтобы “гарантировать большую сохранность его коллекций”.

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